Soudan: Les journalistes signent le code d'honneur de la presse

Le president de l'Union des Journalistes Soudanais (UJS) M.Sadiq al-Raziqi qui a initié la signature a déclaré ors de cette cérémonie que "C'est un jour pour la presse, un jour où nous pouvons faire la date d'un nouveau processus et de pénétrer a une nouvelle réalité, ajoutant que, lorsque la presse adhérait à ses chartes et aux règles de la profession, la presse en sortait impeccable: "si nous engageons au code d'honneur et le poursuivons il redresse la presse, la conscience de la société et le cœur de l'État".

Khartoum — Les rédacteurs en chef ont signé le code d'honneur sous les auspices du président de la Législature Nationale, le prof Ibrahim Ahmed Omar, en présence du Premier ministre national Motaz Mosa, de Gen. Salah Abdullah Gosh directeur du Service du Renseignement National et de la Sécurité SRNS et de Procureur Général M. Omar Mohammed.

