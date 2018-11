Rwanda: Le géant chinois Ali Baba devient le premier partenaire du pays pour l'économie numérique

L'homme fort de Kigali, Paul Kagame ne lésine sur aucun moyen dans sa politique économique de conquête du marché mondial. Pour y arriver, il s'y emploie. Le pays vient de lancer sa propre version eWTP (world Trade plateforme).

Une première en Afrique

C'est la première plateforme du commerce numérique en Afrique. Le gouvernement rwandais s'appuie ainsi sur l'expertise du géant chinois Ali Baba et son vaste réseau d'e-business pour la commercialisation des produits fabriqués dans le pays. Pour le président Paul Kagame : « cette plateforme de commerce électronique mondiale ouvre de nouvelles frontières en matière de commerce et de tourisme pour le Rwanda et renforcera également la capacité et la compétitivité des entrepreneurs et hommes d'affaires du pays ».

En outre, le eWTP constitue aussi un galvaniseur pour les PME rwandaises qui s'activent dans l'export du café et du thé qui sont les premières richesses du pays. Durant cette année 2018, la production en café au Rwanda est estimée à 104 millions de dollars soit un bond de 29% réalisé. Egalement, les exportations du pays ont atteint 943,5 millions de dollars en 2017.

Par ailleurs, le «deal» entre le Rwanda et l'entreprise Ali Baba touche aussi le cadre de la formation. Selon les termes de l'accord, le géant chinois travaillera en partenariat avec le ministère de l'enseignement supérieur pour la formation d'intellectuels et d'entrepreneurs rwandais dans l'économie numérique. En ce sens, Jack Ma, le président du groupe Ali Baba qualifie le partenariat de «choix réfléchi et gagnant». Le Rwanda confirme de plus en plus ses prouesses en intelligence économique.