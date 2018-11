Maroc: Hervé Renard ne veut pas « forcer » Mehdi Benatia

Défenseur central et capitaine de la sélection de football marocaine, Mehdi Benatia ne revient plus en équipe nationale depuis la fin du Mondial 2018 et l'élimination des Lions de l'Atlas au premier tour. Pourquoi cette décision ?

Dans un entretien accordé au site Le360sport.ma, Hervé Renard, sélectionneur des Lions, est revenu sur le sujet. Tout en estimant qu'il ne s'oppose pas au retour du défenseur de la Juventus de Turin, le technicien français ne veut pas non plus le forcer à reprendre avec l'équipe nationale.

« Si ça ne tenait qu'à moi, il serait là. Maintenant, on ne force pas un joueur à revenir, on lui demande de revenir », a déclaré Hervé Renard. Et d'ajouter : « C'est quelqu'un que j'estime beaucoup et c'est, que ça plaise ou non, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football marocain ».

Mehdi Benatia privilégierait-il sa carrière en club ? Si c'est cela, Hervé Renard le comprend parfaitement. « En ce qui me concerne, je comprends à 100% le choix de Mehdi. Je suis en parfaite adéquation avec lui. J'accepte la décision car je n'ai pas l'habitude de brûler ceux que j'ai aimés et qui m'ont beaucoup apporté. Je n'ai pas la mémoire courte contrairement à certains », a-t-il fait savoir.

Actuellement, Mehdi Benatia joue très peu avec la Vieille Dame. Depuis le début de la saison, il n'a joué que 4 matchs.