Afrique de l'Ouest: Accords de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie - La mesure sera effective au début de l'année 2019

Parlant du projet de la gouvernance des organisations professionnelles de la pêche artisanale (Gouv.Oppa) initié de l'association Ouest africaine de la pêche artisanale (Adepa), le directeur des pêches indique que ce programme a permis d'obtenir l'organisation de 12 sessions linguistiques de formation au profit de 45 leaders pêcheurs, mareyeurs et transformatrices issus des organisations professionnelles de la pêche artisanale et l'identification de cadrage et de financement de 38 actions collectives.

Et de poursuivre ; «nous devons aujourd'hui faire en sorte que les infrastructures pour le débarquement au niveau de Saint Louis puissent être mises en place de manière à ce que nous avons signé et écrit ensemble dans le document, soit respecté correctement».

