Afrique: CAF Ligue des Champions / Carteron - « Le vainqueur final ne sera connu qu'au terme des 180 minutes »

Le technicien français a souligné la nécessité de ne pas sous-estimer la tâche et de se remémorer l'historique des affrontements des deux équipes où Al Ahly compte un avantage, estimant que la finale aller est le premier match entre les champions de Tunisie et d'Egypte.

Le coach d'Al Ahly, Patrice Carteron a déclaré aux médias en conférence de presse qu'il a réalisé une partie de son rêve qui était de ramener le club à nouveau au sommet du continent africain : « Nous sommes en finale et nous devons rester concentrés jusqu'au bout. Le match aller ? Il est très important mais pas décisif. J'ai expliqué à mes joueurs qu'au pire des cas, nous aurons une deuxième chance à Tunis. Nos arguments ? Nous avons la plus forte attaque du tournoi et l'expérience nécessaire atteindre notre objectif ».

Al Ahly accueille l'Espérance de Tunis, ce vendredi à Alexandrie, pour tenter de décrocher une neuvième Ligue des Champions sur douze participations en finale. Al Ahly souhaite enrichir un prestigieux palmarès (8 titres remportés) et renouveler l'expérience avec le Mondial des clubs. Fort du soutien de 60 000 supporters acquis à sa cause, le National du Caire entend prendre une avance confortable pour forcer la décision lors de la finale retour de la cette Ligue des Champions.

