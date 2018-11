Madagascar: Nouvelles technologies - Un mois de novembre numérique à l'IFM

Le design graphique du jeu « Dahalo » qui sera présenté pour ce mois du numérique.

Un mois pour découvrir le monde du numérique et ses évolutions à Madagascar à partir du 2 novembre à l'Ifm Analakely. Ateliers, conférences et démonstrations seront au menu.

L'institut Français de Madagascar (IFM) organise un mois de novembre numérique du 2 au 27 novembre. Selon les organisateurs, « il s'agit d'une programmation pluridisciplinaire autour de la découverte : l'innovation et la création dans le domaine du numérique ». Des activités en tout genre seront au programme pour étoffer dans les normes ce mois dédié à la culture binaire et cybernétique. A part les conférences, les ateliers et l'exposition, des activités comme l'« hackaton » ou des jeux en libre accès, les plus courus dans ce genre d'évènement, seront au menu. L'entrée à toutes les activités sont libres.

L'une des activités les plus attendues se tiendra du 5 au 16 novembre. Elle s'intitule « Exposition vidéomapping ». Il s'agit d'une technique de projection de vidéo et de lumière sur des surfaces inhabituelles comme les façades de grandes bâtisses : gratte- ciel, cathédrale... Cette installation est le fruit « d'une semaine de workshop avec Aurélien Lafargue, graphiste et photographe à ses débuts. Ce Français a déjà sillonné les continents avec son art numérique. Il a d'ailleurs commencé très tôt dans cet univers. A seulement 17 ans, il réalisait déjà des créations en « Vjings », mariage de la vidéo et du « deejaying ».

Jeu vidéo. Les « gamers » seront aussi gâtés, puisque du 5 au 16 novembre également, un espace pour ces derniers sera mis en place. L'accès sera libre. Au programme, rien que de l'animation jeux vidéos. D'ailleurs, cette activité rebondira sur un atelier de création de jeux vidéo du 12 au 14 novembre. Durant trois jours, les jeunes pourront s'initier aux bases des techniques numériques dans le numérique ludique. Il faut savoir que Madagascar est en train de se mettre dans la compétition des éditeurs de jeux avec des produits comme « Dahalo ». En quelque sorte, cet évènement permettra aussi de savoir le potentiel des jeunes dans ce domaine.

Pour les accrocs de la programmation, trois jours seront dédiés à la programmation sous Scratch. Cet outil qui s'adresse aux enfants est utilisé dans le milieu scolaire pour initier les élèves à l'informatique et à la programmation. Les trois journées seront les 14, 21 et 28 novembre à partir de 16 h. En parlant de « Dahalo », le jeu vidéo édité par Lomay, le 27 novembre sera consacré à la présentation de la maison de production et de ses projets. Notamment, les jeux « Dahalo » qui commence à faire une percée à l'étranger et Gazkar, un jeu de course de voitures.