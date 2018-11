Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Fodé pa dimounn ténir enn langaz pou diviz la popilasion»

Pour ce faire, et pour que Maurice brille encore plus à l'international, «nous devons tous travailler ensemble». Car force est de constater, déplore le Premier ministre, que «sertin éna enn mantalité kolon». Raison pour laquelle il fait un appel à tous.

«Aujourd'hui, nous sommes fiers de ce que nous avons accompli. Nous avons pu bâtir une République moderne.» Et le Premier ministre ne compte certainement pas s'arrêter en si bon chemin. «Nous allons continuer à améliorer le sort de chaque citoyen du pays. Nous allons promouvoir plus d'égalité», promet Pravind Jugnauth.

Le chef du gouvernement intervenait, ce vendredi 2 novembre, à l'Aapravasi Ghat, dans le cadre de la commémoration du 184e anniversaire de l'arrivée des travailleurs engagés. En 184 ans, s'enorgueillit-il, le pays a accompli énormément de progrès. Progrès d'ailleurs soulignés dans le récent rapport de la Banque mondiale sur le «Ease of doing business». Maurice se classe 20e, soit une progression de 5 places comparée à l'année dernière. Pravind Jugnauth cite également l'indice Mo Ibrahim, où Maurice prend la pole position en Afrique en termes de gouvernance, entre autres.

