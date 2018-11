Cote d'Ivoire: Rebondissement dans l'Affaire Nayanka Bell - La cour suprême ordonne la discontinuation des poursuites civiles

Dans ce qu'il est convenu d'appeler désormais l'Affaire Nayanka Bell, un rebondissement est survenu depuis le mercredi 31 octobre.

Depuis mercredi, N'Guessan Gnamien et les autres qui réclamaient à Nayanka Bell un paiement, n'ont plus le droit de le faire. Cette décision de la cour suprême ordonnant la discontinuation des poursuites a été livrée le 31 octobre 2018.

Piqure de rappel: la chanteuse Nayanka Bell avait été condamnée, on le sait, par le tribunal d'Agboville, à trois (3) mois de prison ferme et au paiement de 70 millions de F Cfa, à titre de dommage et intérêt ; au motif qu'elle avait détruit sans aucune autorisation, des plantations dont certaines personnes se réclamaient propriétaires.

Maître Martin Koudou Dogo, son avocat, avait relevé appel de cette décision d'Agboville. Mais la cour d'appel d'Abidjan avait confirmé la décision d'Agboville.

L'avocat conseil avait formé un pourvoi en cassation sur le plan pénal devant la cour suprême de Côte d'Ivoire d'une part et d'autre part, saisi le président de la cour suprême pour demander la suspension des dommages et intérêts réclamés à la chanteuse sur le plan civil. La cour suprême après avoir pris connaissance de la requête, avait suspendu provisoirement le paiement et donné rendez-vous le 31 octobre.

Le mercredi 31 octobre, effectivement, la cour a décidé de la discontinuation des poursuites civiles. En termes clairs, à cause du manque de preuve que la terre appartient aux plaignants, il leur est demandé de cesser la poursuite. Heureuse, Nayanka Bell a déclaré à la sortie: « j'ai toujours eu confiance en la justice de mon pays. Je remercie mon avocat qui vient d'arriver de Paris. C'est un bon commencement et je vais pouvoir me consacrer à ma musique ».