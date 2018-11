Algérie: Asphyxie au monoxyde de carbone - 145 personnes secourues depuis début 2018

La résolution 2440 a renouvelé le mandat de la MINURSO pour six mois, consacré la… Plus »

Le programme de prévention va toucher, selon cet officier, plus de 200 structures éducatives, tout palier confondu, ainsi que la totalité des centres de formation professionnelle et instituts d'enseignement supérieur, pour permettre à ces élèves, stagiaires et étudiants de transmettre, à leur tour, les consignes et règles de sécurité à leur entourage, a-t-on signalé.

Outre l'organisation de journées portes au profit des citoyens, des caravanes de prévention et d'information vont sillonner au cours de cette campagne, qui s'étalera jusqu'à fin mars prochain, les 64 communes de la wilaya, ciblant en priorité les établissements éducatifs et de formation, a-t-il ajouté.

Dans le but de réduire ce type d'accidents domestiques, très fréquents durant cette période hivernale, une campagne de prévention et de sensibilisation sur les risques d'asphyxie au monoxyde de carbone a été lancée au niveau de la wilaya, mobilisant l'ensemble des unités opérationnelles de la protection civile, a fait savoir le lieutenant Karim Benfahsi.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.