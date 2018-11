Algérie: Supercoupe 2018 - L'USMBA sacrée par KO devant le CS Constantine

La résolution 2440 a renouvelé le mandat de la MINURSO pour six mois, consacré la… Plus »

C'est très dure d'encaisser un but en fin de match et sur penalty. Nous ne méritons pas cette défaite, d'autant que nous nous sommes créés plusieurs occasions durant la rencontre. Je ne blâme pas les joueurs et je tiens à féliciter l'USM Bel-Abbès.

-Youcef Bouzidi (entraineur de l'USM Bel-Abbès): "Ce sacre est mérité, les joueurs ont fait montre d'une grande solidarité sur le terrain et ont remporté cette coupe qui intervient à point nommé après une semaine de problèmes. Nous attendons maintenant que l'administration et les autorités

Cette victoire met fin aux déboires du coach Youssef Bouzidi, fraîchement désigné en remplacement du Suisso-Tunisien Moez Bouakaz, et enfin sacré après deux défaites en finale de la Coupe d'Algérie (2016) et (2018).

En seconde mi-temps, le jeu s'anima quelque peu avec des incursions de part et d'autre pratiquement sans danger pour les deux gardiens, Rahmani (CSC) et Ghoul (USMBA).

On allait tout droit vers les tirs au but, alors que les deux équipes étaient à égalité (0-0), lorsque une ultime attaque du remplaçant de luxe, l'experimenté Mohamed Seguer incorporé à la 72e minute, a abouti à un penalty provoqué par un défenseur constantinois (90+3), que Lamara ne manquait pas de concrétiser en force en dépit d'une belle parade du gardien du CSC, Rahmani.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.