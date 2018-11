Algérie: Oran - Exposition collective d'arts plastiques

Oran — Une exposition collective d'arts plastiques s'est ouverte jeudi au Musée d'art moderne d'Oran (MAMO), à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale.

Cette manifestation artistique, organisée par le musée national Ahmed Zabana d'Oran, enregistre la participation un mois durant des artistes Taleb Mahmoud, Cherif Belzina, Zemali Fouad Chawki et Cherif Slimane aux genres artistiques et tendances variés (abstrait, expressionnisme, impressionnisme et figuratif).

Cette exposition, qui a été favorablement accueillie, regroupe 50 tableaux sur des thèmes divers reflétant l'expérience riche des artistes participants.

Le stand réservé à l'artiste Taleb Mahmoud expose huit toiles et six fresques, qui abordent notamment la guerre de libération, ont suscité grandement l'intérêt des visiteurs.

L'artiste Taleb a souligné que la guerre de libération demeure une source d'inspiration des artistes qui £uvrent à transmettre ses valeurs à travers leurs oeuvres aux générations montantes, signalant que dans ses tableaux se mêlent la calligraphie avec des sentiments soufies pour faire véhiculer son message artistique au public.

Cet artiste, qui a une expérience dans ce domaine dépassant 35 années, expose un portrait de l'atelier de son père dans la daira de Nedroma (Tlemcen) remontant à 1957 où s'exerçait la couture du drapeau national.

Pour sa part, l'artiste Belzina Cherif d'Oran participe avec six tableaux à cette manifestation sur une collection de 60 tableaux réalisés cette année où il met en exergue le patrimoine arabe et amazighe de l'Algérie à travers l'utilisation des symboles arabes et amazighes.

L'artiste a déclaré qu'il tente, à travers ses toiles, à mettre en valeur le legs culturel matériel et immatériel divers et riche du pays.

L'artiste Cherif Slimane de Mostaganem prend part avec 25 tableaux d'arts plastiques traitant de sujets et formes diverses en utilisant des couleurs rayonnantes inspirés de la vie.

Cette manifestation a été une occasion pour l'artiste Zemali Chawki Fouad d'Oran de participer pour la première fois à une exposition avec 4 tableaux dont un pour le chahid Larbi Ben M'hidi et un autre sur la femme algérien exprimant sur son visage la douleur vécue durant l'époque coloniale, comme il a souligné.

Cette exposition enregistre aussi la participation du Musée du moudjahid et du service des archives de la wilaya avec des photos de chefs de la guerre de libération nationale, à l'instar de Larbi Ben M'hidi, Krim Belkacem, Mohamed Boudiaf, Ahmed Benbella, Mustapha Benboulaid, de cartographies du découpage administratif durant la guerre de libération nationale, de récits sur les batailles livrés durant la glorieuse Révolution, de photos de centres de concentration et de torture et d'ouvrages sur la guerre de libération nationale.