Algérie: Conférence sur la Révolution du 1er novembre - Importance du rôle de la jeunesse dans la Guerre de libération

ALGER-e président du Front El-Moustakbal, Abdelaziz Belaid a indiqué jeudi à Alger que le 1er novembre était le symbole de la lutte, du combat, de la liberté, de la solidarité et de la cohésion du peuple algérien, mettant en exergue le rôle de la jeunesse dans la lutte et la poursuite du parcours initié par les générations précédentes.

Lors d'une conférence sur la Révolution du 1er novembre et la cause palestinienne organisée par le parti jeudi au niveau de son siège à Alger et qui s'est déroulée avec la participation de personnalités représentant des organisations et des partis arabes, M. Belaid a fait savoir que "ce jour est le symbole de la lutte, du combat, de la liberté, de la solidarité et de la cohésion du peuple algérien, comme il est symbole de nos relations avec les pays arabes, étant un soutien à la Révolution algérienne".

La guerre de novembre a ouvert la voie à l'indépendance de l'Algérie comme elle a été un modèle pour l'indépendance de plusieurs pays, a-t-il ajouté, soulignant "le rôle de la jeunesse dans la lutte de libération, la solidarité et l'union arabe ainsi que dans la poursuite du parcours initié par les générations précédentes".

Il a mis l'accent, dans ce sens, sur l'impératif de réaliser l'unité, la solidarité et la cohésion au service des causes arabes.

Coïncidant avec le 30ème anniversaire de la proclamation de l'Etat de Palestine en Algérie et l'anniversaire de la création de l'Union de la Jeunesse Arabe (UJA), M. Belaid a exprimé son souhait de voir l'UJA se redynamiser à nouveau et avec force, à même de soutenir les causes arabes notamment la cause palestinienne.

-La solidarité arabe, une arme puissante contre l'occupation sioniste

Intervenant à cette occasion, les participants venus de plusieurs pays arabes ont salué la lutte du peuple algérien durant la glorieuse guerre de libération et les sacrifices des vaillants chouhada pour la liberté et indépendance, outre le rôle de la jeunesse algérienne dans le parachèvement du processus de la liberté vers l'édification d'un avenir prometteur.

Ils ont également mis en avant le soutien de l'Algérie à la question palestinienne et au combat de son peuple.

Evoquant la question palestinienne, les participants ont mis l'accent sur l'importance de la solidarité arabe en tant q'"arme puissante" qui va effrayer l'occupant sioniste, soulignant que "la division des arabes durant les dernières années a fragilisé l'unité arabe en même temps que la question palestinienne, car la solidarité arabe était une arme puissante contre l'arrogance de l'occupant israélien".

"Il faut développer le monde arabe à partir de nos sociétés et notre jeunesse puisque cette dernière est le ciment des nations et il faut rendre au monde arabe sa réputation pour ainsi concrétiser la solidarité et l'unité sur les questions essentielles", ont-ils déclaré.

Par ailleurs, les intervenants ont appelé à "oeuvrer ensemble pour rétablir la sécurité et la stabilité en Libye, en Syrie, en Irak et au Yemen de manière à réunir les arabes autour des questions fondamentales".