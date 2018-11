Algérie: "Novembre nous a fixé un projet de société aux contours clairs" (Bengrina)

La résolution 2440 a renouvelé le mandat de la MINURSO pour six mois, consacré la… Plus »

Abordant la cause palestinienne, M. Bengrina a estimé que la Palestine "vit aujourd'hui une situation très difficile" en raison notamment du blocus imposé à Ghaza, des bombardements menés par les force d'occupation israélienne contre l'enclave et la judaïsation d'El-Qods, au moment où les Palestiniens n'ont d'autre recours que leur attachement à la "Ouma islamique" (Nation islamique).

"La Révolution menée par des jeunes, qui ont obtenu l'indépendance et contribué à la construction du pays, nous impose aujourd'hui un transfert de responsabilité entre générations", à condition, a-t-il souligné, que ce transfert se fasse de manière "pacifique et démocratique, tout en préservant les principes de la République et les constantes nationales, loin de tout sectarisme et régionalisme".

"La Révolution de Novembre est venue corriger l'injustice coloniale et fonder un Etat social et démocratique qui s'inspire des préceptes de l'Islam", a déclaré M. Bengrina, dans son allocution lors d'une cérémonie organisée au Centre culturel Bounaàma Djilali dans le cadre de la célébration du 64eme anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération nationale.

