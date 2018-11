Algérie: Une trentaine d'exposants au 12ème Salon de l'optique d'Alger

La résolution 2440 a renouvelé le mandat de la MINURSO pour six mois, consacré la… Plus »

Une formation en ateliers personnalisés sur le choix des verres et les mesures de prise sera, en outre, animée, alors qu'un symposium sur "l'émergence de l'Optique en Algérie" est prévu au second jour de cette manifestation.

Les pathologies de l'£il, telles que le strabisme et l'amblyopie, seront, par ailleurs, abordées lors de cette rencontre appelée à "permettre aux professionnels de la filière optique de se retrouver sur un même espace pour exposer, échanger partager et négocier", ajoute l'organisateur, soulignant que "la protection contre les rayons UV est un enjeu de santé publique".

Des journées professionnelles et des thématiques seront au menu de ce salon, dont celle de "la contrefaçon et du rôle de la Douane" dans la lutte contre ce phénomène , "le conventionnement des opticiens lunettiers", sachant qu'à fin septembre 2018, il a été recensé seulement 544 opticiens conventionnés avec la CNAS, relève-t-on.

Cette manifestation, qui sera abritée par l'Ecole supérieure de l'Hôtellerie et de la Restauration (ESHR) d'Ain Bénian, ambitionne également de "répondre aux exigences des professionnels du monde de la santé, de renforcer non seulement son outil de communication et d'information, mais aussi et surtout celui de la formation", précise l'entreprise "RH. International communication", organisatrice de cette manifestation dans un communiqué.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.