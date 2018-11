Maroc: Baisse des prix des produits alimentaires à l'échelle mondiale

Le projet de budget 2019 se distingue par son orientation plus marquée pour les secteurs sociaux et vise à… Plus »

En raison principalement de perspectives de production plutôt négatives dues au climat en Inde et en Indonésie, l'Indice FAO du prix du sucre s'est établi en moyenne à 175,4 points en octobre. Il a gagné 14 points de plus qu'en septembre, ce qui représente une progression de 8,7%.

En revanche, l'organisation a noté que les prix du riz ont chuté à cause notamment des fluctuations de change qui ont pesé sur le Japonica et d'autres variétés parfumées.

En ce qui concerne l'Indice FAO du prix de la viande, il a baissé de 2,0% depuis septembre, en raison d'une très bonne disponibilité à l'exportation. D'après la FAO, il s'est établi en moyenne à 161,6 points en octobre, correspondant à 3,3 points de moins qu'au mois précédent et à 11 points de moins que sa valeur enregistrée il y a un an.

« Ce recul s'explique par la baisse des prix des produits laitiers, de la viande et des huiles, qui a plus que compensé une flambée des prix du sucre et une augmentation plus modérée des prix des céréales », a souligné l'agence.

Selon les chiffres publiés par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), les prix mondiaux des produits alimentaires ont chuté en octobre atteignant leur plus bas niveau depuis mai.

