Sud-Soudan: On fume le calumet de la paix

«Je veux rappeler devant vous tous que la guerre est terminée. Riek Machar et moi-même, ainsi que tous les leaders d'opposition avons décidé de nous pardonner. Et nous avons décidé, en toute conscience, de faire avancer le pays, à travers un processus de guérison», a lancé le président sud-soudanais. Comme pour joindre le geste à la parole, il a la libération de James Gatdet Dak, condamné à mort par pendaison en février dernier, et William John Endley, un colonel sud-africain à la retraite, condamné à mort pour conspiration, livraison d'armes et espionnage. Les deux prisonniers étaient des fidèles à Riek Machar.

Dans une adresse au chef de l'Etat sud-soudanais, l'ancien chef rebelle a plaidé en faveur de la libération des prisonniers politiques, de la levée de l'état d'urgence et de l'octroi de la liberté de mouvement et d'expression aux partis l'opposition. A son tour, Salva Kiir a tenu à rassurer la foule de ce que les armes se sont définitivement tues dans le pays.

