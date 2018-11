Maroc: La transformation numérique au cœur de la 17ème édition du Med IT à Skhirat

Le projet de budget 2019 se distingue par son orientation plus marquée pour les secteurs sociaux et vise à… Plus »

Une large part du programme sera aussi consacrée à la robotique et l'intelligence artificielle (IA), avec un panel d'experts qui débattront de l'avenir de l'IA et les moyens d'en tirer profit. Sont prévues aussi 10 conférences stratégiques durant les deux jours du salon consacrées à des thèmes d'actualité tels que la cybersécurité et la protection des données personnelles.

Cette conférence sera suivie d'une table ronde sur la digitalisation de l'administration marocaine qui fera un état des lieux de la digitalisation de l'administration et qui mettra en avant les Best Practice des administrations pionnières en la matière.

L'édition 2018 tenue sous le parrainage officiel du ministère délégué auprès du chef du gouvernement chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique et de Maroc PME aura comme thématique principale la transformation numérique, rapporte la MAP.

Ce rendez-vous organisé depuis 2002 se veut un lieu de rencontres et d'échange entre les décideurs par excellence, indique un communiqué des organisateurs, notant que cet événement de référence des professionnels du secteur des technologies de télécommunications permettra de mettre en lumière les nouvelles tendances et de débattre de sujets d'actualité en la matière.

La 17ème édition du Med IT, le Salon annuel des technologies de l'information, se tiendra les 27 et 28 novembre à Skhirat sous le thème "Tous acteurs de la transformation numérique".

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.