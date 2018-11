Maroc: Plus de 110 bénéficiaires du programme "Emergence des compétences" de la Fondation Phosboucrâa

Plus de 110 jeunes issus de la province de Boujdour bénéficient de la première édition du programme "Emergence des compétences" (EDC), initiée par l'ONG américaine Amideast sous l'égide de la Fondation Phosboucrâa.

Lancé officiellement mercredi à Boujdour, le programme EDC propose aux bénéficiaires des séances d'écoute et d'orientation et des tests de positionnement dans les langues anglaise et française, en techniques de recherches d'emplois en informatique et en psychotechnique, indique un communiqué de la Fondation Phosboucrâa.

L'objectif est d'établir un bilan individuel de chaque adhérent du programme et répartir les jeunes en groupes de formation homogènes, explique la Fondation, notant qu'il s'agit d'"une formation fondée sur le partage, l'échange d'expériences et le renforcement des capacités".

Ce programme phare d'Amideast qui depuis janvier 2013 agit pour le compte de la Fondation Phosboucrâa afin d'implémenter des projets de développement et de renforcement des capacités des populations locales dans les trois régions du sud du Royaume à travers la mise en place de deux centres de compétences Laâyoune Learning center et Dakhla Learning center.

"Dans cette optique, Amideast en parallèle de la gestion de ces deux organismes impulsés par la Fondation Phosboucrâa, s'engage à proposer le programme Emergence des compétences dans la ville de Boujdour après le succès de la même expérience dans la ville de Smara en 2017 avec 88 jeunes formés et plus de 385 heures de formation", ajoute le communiqué.

Le programme EDC vise l'accompagnement et le renforcement des capacités des jeunes chercheurs d'emplois et des jeunes diplômés à travers 4 axes essentiels : Job Skills, Communication Skills, Digital Skills, et life Skills. Ce package permet à la fois le renforcement des capacités des jeunes et l'élaboration de projets professionnels pour les bénéficiaires.

Ce scénario de formation imaginé par des experts en formation et en développement durable et déployé pour plus de 13 éditions autour des dispositifs nécessaires basées sur des pédagogies innovantes sur le coaching et l'accompagnement individuel incitant ces jeunes à changer de perception et d'attitudes négatives.