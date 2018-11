Maroc: On sait qui est Kiki du morceau "In My Feelings" de Drake

Fin d'un long feuilleton. Depuis la sortie du dernier album de Drake, Scorpion, tout le monde se demandait qui était cette mystérieuse "Kiki" dont parlait Drake dans son morceau "In My Feelings".

La jeune femme a accordé une interview à une radio californienne le 23 octobre dans laquelle elle évoque sa première rencontre avec Drake. Son nom : Ky'anna Barber. Elle raconte également au micro de Power 106 Los Angeles son étonnement lorsqu'elle a pour la première fois écouté le tube de Drake. "C'était un choc vraiment. J'étais dans le salon avec mon fils, mon frère et ma mère. On écoutait juste l'album comme n'importe qui. Vous savez, c'est Drake quoi. Il sort de nouveaux morceaux, on écoute, se rappelle-t-elle. Et finalement on arrive à "In my feelings", on entend Kiki et mon fils me demande 'Maman, est-ce qu'il vient de dire ton nom?' Quand on a entendu KB, ma mère a commencé à devenir folle parce que ce sont mes initiales".

En plus d'évoquer ses goûts musicaux et ses projets au cours de l'interview, la jeune femme a répondu à la question que presque tout le monde se posait jusqu'à maintenant. Est-ce que Kiki aime Drake alors ? "Je crois qu'il connaît la réponse", a simplement balayé la jeune femme.