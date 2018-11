Afrique du Nord: Habib El Malki reçoit la représentante du Bureau multi-pays de l'ONU Femmes pour le Maghreb

Le projet de budget 2019 se distingue par son orientation plus marquée pour les secteurs sociaux et vise à… Plus »

Il a également loué les efforts déployés par le groupe de travail thématique chargé de l'égalité des sexes à la Chambre des représentants pour traiter les questions relatives aux femmes et a souligné l'appui de l'institution législative dans toutes ses composantes aux travaux dudit groupe, appelant à une intensification des programmes de coopération entre ce dernier et l'ONU Femmes.

Elle a, en outre, informé le président de la Chambre des représentants du programme de commémoration de la Journée internationale contre la violence à l'égard des femmes qui se déroulera le 25 novembre sous le thème : #ÉcoutezMoiAussi au cours de laquelle seront organisées des rencontres en partenariat avec les mouvements féminins nationaux, régionaux et mondiaux, les défenseurs des victimes et les promoteurs des droits humains féminins.

Au début de l'entrevue, cette dernière a salué la coopération avec la Chambre des représentants sur nombre de questions relatives à l'évolution de la situation de la femme au Maroc et en particulier les divers projets lancés avec le groupe de travail thématique sur l'égalité et la parité à la Chambre des représentants.

