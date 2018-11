Cote d'Ivoire: Festival du film chinois à Abidjan - Quatre films à l'honneur au Majestic Ivoire du 2 au 4 novembre

L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) a publié son rapport… Plus »

Et d'ajouter : « Les films qui seront diffusés durant ce festival, seront une belle opportunité pour nos réalisateurs, scénaristes et autres techniciens d'apprécier la scénographie chinoise, pour mieux élaborer les films qu'ils préparent. »

« Aujourd'hui la Chine est devenu le troisième producteur de films et le deuxième plus grand marché de cinéma du monde », a relevé le diplomate chinois. Poursuivant, il a affirmé qu'en 2017, son pays a produit 970 films dont 376 ont été projetés dans des salles de cinéma. Et d'ajouter que les ventes de billets de film ont atteint environ 5 millions de dollars américains.

Les lumières et décors sont chaleureux et les acteurs excellents. Ce film raconte une histoire remplie d'émotion. A dire vrai, c'est le jeu des acteurs a fait dire au public qu'il s'agit d'un film d'une grande qualité.

