Cote d'Ivoire: 4e édition du salon "Origigi" - Des opérateurs économiques invités à tourner le dos à la fraude

La 4e édition du Salon international de l'originalité et de la propriété intellectuelle d'Abidjan « Origigi » s'est tenue le 30 octobre au Jardin des rails au Plateau.

Cette édition qui a eu pour thème : « La synergie des stratégies et actions en matière de sensibilisation de lutte contre la fraude et la contrefaçon des produits et services », selon le promoteur Anges Félix N'Dakpri, est un cadre de réflexion entre les opérateurs économiques, les acteurs de l'industrie du textile, d'électricité, alimentaire, de la sécurité, des télécommunications, l'État ivoirien et les structures en charge de la régulation.

A cet effet, il a été organisé des panels, des débats et des partages d'expériences.

Dr Tanoh, représentant le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Pme, a indiqué que le gouvernement a mis en place le comité national de lutte contre la contrefaçon par l'adoption du programme de vérification de la conformité des produits embarqués à destination de la Côte d'Ivoire en vue de lutter contre la fraude.

Par ailleurs, il s'est réjoui de l'organisation du salon qui, selon lui, permet de fédérer les efforts de tous les acteurs pour lutter contre ce fléau.

« 80% des produits importés en Côte d'Ivoire sont contrefaits et font perdre à l'État et aux entreprises des milliards de F Cfa », a relevé le promoteur du salon. Pour lui, cette situation qui constitue un danger pour l'économie ivoirienne et les entreprises, doit être traitée avec diligence. Pour ce faire, il invite les industriels de toutes catégories et tous secteurs d'activités à se joindre à la lutte.

A en croire Anges Félix N'Dakpri, la 6e édition qui s'annonce, va s'exporter. Des pays africains et européens seront associés et invités afin que le commerce transfrontalier soit fait dans les normes internationales avec tous les contrôles et applications des lois en vigueur.