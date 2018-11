Algérie: La 33e réunion du CIE adopte des recommandations pour atteindre les ODD

Tunis — La 33ème réunion du Comité intergouvernemental d'experts (CIE) des pays d'Afrique du Nord, tenue du 30 octobre au 2 novembre à Tunis, s'est soldée par des recommandations en faveur d'une meilleure coopération régionale et avec les Nations Unies, pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD).

Portant sur le thème : "La révolution des données en Afrique du Nord : mettre les données au service de la transformation structurelle", la réunion de Tunis, à laquelle ont pris part des cadres algériens issus de différents secteurs, a préconisé la création d'un fonds régional pour le renforcement des capacités statistiques des pays membres.

Le fond, sous couvert des Nations Unies, impliquera également la Banque africaine de développement (BAD) et l'Union africaine (UA), a-t-on précisé au terme de la 33ème réunion du CIE relevant de la Commission économique pour l'Afrique (CEA).

Les experts d'Afrique du Nord ont recommandé, d'autre part, l'instauration une autonomie professionnelle des instituts nationaux des statistiques (INS) en réformant le cadre législatif et réglementaire relatif à la désignation et la destitution des directeurs généraux de ses instituts.

La mise en place de partenariat entre les secteurs privés et publics de sorte à confier certaines tâches des INS, telle que la collecte de données, à des établissements privés, figure aussi parmi les impératifs pour la production et la diffusion des données relatives au processus de réalisation des ODD.

Ils ont, par ailleurs, demandé la CEA, relevant des Nations Unies, d'accompagner leurs pays à moderniser leurs cadres juridiques et réglementaire, ainsi que les relations interinstitutionnelles pour permettre à leurs systèmes nationaux de statistiques de répondre aux nouvelles exigences et aux opportunités offertes par la révolution des données.

Les participants ont jugé essentiel de "démocratiser" l'accès aux données en mettant en place des cadres juridiques appropriés pour réglementer la production, l'utilisation, la protection et la dissémination des données et spécifier les tâches respectives des différents intervenants dans ce secteur.

S'agissant de l'émigration, ils ont recommandé de lier cette question au développement de manière progressive et positive. La première étape du processus d'intégration est le soutien clair et résolu des autorités publiques pour fixer un calendrier et assurer l'appropriation au niveau national.

Le traitement de cette problématique exige, selon eux, de l'intégrer dans les plans et stratégies nationaux de développement, ainsi que dans les négociations avec les partenaires au développement.

Cette question épineuse nécessite aussi "la mise au point de systèmes d'information sur les migrations et les profils migratoires nationaux", qui serviront de base à la formulation de politiques fondées sur des données probants.

Pour ce qui est de la Zone africaine de libre échange (ZLECAF), les experts africains et onusiens ont appelé à une accélération de la ratification par l'ensemble des pays du traité y afférant et appuyer ainsi la création de cet espace dans les plus brefs délais.

Initiée par le Bureau de la CEA de l'ONU en Afrique du Nord, la 33ème réunion, était une occasion pour les experts et représentants des pays nord africains d'échanger sur les besoins de la région en matière de production de statistiques de qualité, les protocoles régissant la production de données et leur analyse dans cette sous-région du continent africain.

Cette rencontre s'est tenue avec la participation de représentants de haut niveau des gouvernements et des institutions nationales des statistiques des pays concernés (Algérie, Tunisie, Maroc, Mauritanie, Libye, Egypte, Soudan).

Les recommandations issues de cette réunion seront soumises à la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement Economique de la CEA dans la perspective de leur mise en oeuvre.

La CEA est l'une des cinq commissions régionales du Conseil Economique et Social de l'ONU (ECOSOC). Son Bureau en Afrique du Nord a pour mission de soutenir le développement des sept pays de la sous-région en les aidant à formuler et à mettre en oeuvre les politiques et les programmes susceptibles de contribuer à leur transformation économique et sociale, en

se basant en particulier sur deux thématiques principales: l'intégration régionale en Afrique du Nord et les problématiques liées aux compétences, à l'emploi et au développement équitable dans la région.

Le CIE est un organe statutaire du Bureau de la CEA en Afrique du Nord, composé de représentants des pays membres. Il se réunit annuellement pour évaluer le contexte économique et social de la région et statuer sur les orientations stratégiques de la CEA en Afrique du Nord.