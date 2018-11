Algérie: Douze contrebandiers arrêtés et 12 kg de TNT saisis à Aïn Guezzam (MDN)

Alger — Douze contrebandiers ont été arrêtés et deux pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, douze kg de TNT et une quantité de munitions ont été saisis jeudi à Aïn Guezzam par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), indique vendredi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et suite à des opérations de fouille et de recherche, des détachements de l'ANP ont arrêté, le 01 novembre 2018 à Aïn Guezzam/6e Région militaire, (12) Contrebandiers et saisi (02) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, (02) chargeurs de munitions, (12) KG de TNT, des outils de détonation, une quantité de munitions, (01) véhicule Tout-terrain et un (01) marteau-piqueur", précise la même source.

Dans le même contexte, "des détachements de l'ANP ont appréhendé lors d'opérations distincts à El-Oued et Biskra/4e RM, (02) contrebandiers et saisi (74) quintaux de tabac, (03) camions et (1.320) unités de différentes boissons", tandis que "les Garde-frontières ont déjoué à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf/5 RM des tentatives de contrebande d'une quantité de carburant s'élevant à (11.924) litres et ont saisi (02) véhicules", relève le MDN.

Par ailleurs, "des Garde-côtes ont arrêté à El-Taref/5 RM, (03) plongeurs sans autorisation et saisi des moyens de plongée sous-marine", alors que d'autres détachements de l'ANP ont intercepté "(79) immigrants clandestins de différentes nationalités à Naâma, Tlemcen, Laghouat et Ouargla et Ain Guezzam", conclut le communiqué.