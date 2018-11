Algérie: L'Institut du monde arabe bénéficie d'une donation de 1300 oeuvres d'arts

Reporters sans frontières (RSF) appelle au respect de la dignité et de la présomption d'innocence… Plus »

Parmi ce fonds figurent des oeuvres d'artistes connus comme les Algériens Abdelkader Guermaz, un peintre non figuratif, et Abdallah Benanteur, installé en France en 1953. Les eux artistes sont considérés parmi les "fondateurs" de la peinture algérienne moderne.

Cette collection "exceptionnelle", appartenant au galeriste et collectionneur Claude Lemand et son épouse France, est assortie d'un fonds de dotation, le "Fonds Claude & France Lemand û IMA", dont le but, a-t-on indiqué, est de "poursuivre les acquisitions, organiser des expositions, étudier les oevres, publier des catalogues, enseigner et diffuser".

