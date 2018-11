Cote d'Ivoire: La Bourse Ghislaine Dupont-Claude Verlon 2018 décernée à deux Ivoiriens

L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) a publié son rapport… Plus »

Chez les techniciens, la Bourse a été remise à Aman Baptiste Ado. A 32 ans, il est technicien réalisateur à l'ISTC FM, une radio abidjanaise qui appartient à l'Institut des sciences et techniques de la communication, une école qui forme les journalistes et les techniciens. Ce sont la pertinence des ambiances et le rythme donné par son travail de réalisation à un reportage sur les cours communes dans la capitale ivoirienne qui ont séduit le jury.

Ils étaient 20 - 10 journalistes et 10 techniciens - sélectionnées pour suivre un stage de deux semaines à Abidjan. Un stage au terme duquel la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon vient de distinguer deux lauréats.

Cinq ans après l'assassinat de nos collègues de RFI Ghilslaine Dupont et Claude Verlon au Mali, la Bourse qui porte leur nom se déroulait cette année à Abidjan en Côte d'Ivoire. Comme chaque année, elle a distingué deux lauréats, journaliste et tecnicien qui viendront à Paris dans quelques mois pour suivre une formation.

