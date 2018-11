Afrique: Zone de libre-échange continentale - La Côte d'Ivoire va ratifier l'accord

L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) a publié son rapport… Plus »

Il voit en cet accord une augmentation du volume des échanges et le chiffre d'affaires des industries ivoiriennes. Voire une augmentation de transformation et de création de richesse.

La Zlecaf est inscrite dans l'agenda 2063 de l'Union africaine (Ua). Pour cette institution africaine, sa mise en œuvre permettra d'augmenter de près de 60% le niveau de commerce intra-africain d'ici à 2022. Et l'on verra l'accès à un marché de 1,2 milliard de personnes, pour un Pib cumulé de plus de 2500 milliards de dollars, si les 55 États africains signent l'accord.

« Je pense que la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) nous offre un gisement d'opportunités pour nos entreprises, nos populations et une visibilité pour l'avenir de nos jeunes et de nos femmes. Voyez-vous, avoir un marché de 24 millions d'habitants, c'est bien, mais avoir un marché de 1,2 milliard de personnes c'est encore mieux avec en perspective, une classe moyenne de 800 millions de consommateurs ».

