Cote d'Ivoire: Institut Delayam - "Open access : défis, opportunités et citoyenneté"

La Rotonde des arts contemporains d'Abidjan-Plateau, galerie Nour Al Hayat, abrite ce samedi 3 novembre, la 3e session du « Carrefour citoyen » en Abidjan de l'Institut Delayam autour du thème « Open access : défis, opportunités et citoyenneté ».

Pendant trois heures, dans la matinée, les invités échangeront avec les principaux speakers, Honoré Séa, président du Comité national « Mémoire du monde-Unesco », et Cécile Coulibaly (Coordinatrice de la Bibliothèque virtuelle/Enseignement supérieur et Recherche scientifique).

Sur la pertinence du sujet, il incombe de relever que dans un monde du tout connecté, l'accès comme la protection des données, communautaires comme personnelles devient un enjeu stratégique.

De tous points de vue. En discuter avec des personnes qui y travaillent au quotidien et qui établissent les contours prospectifs est une façon plus que citoyenne d'éduquer le peuple.

D'où, pour éviter les effets pervers de la quête à l'information et la formation via le digital et, en particulier les réseaux sociaux, en connaître les tenants et les aboutissants devient prééminent en terme d'éducation citoyenne. Ce qui n'est autre qu'un des buts recherchés par l'Institut Delayam, fondation à caractère associatif, à but non lucratif et apolitique.

C'est pourquoi et à juste titre, Anne-Marie Konan-Payne, présidente de l'Institut, avise : « Notre vision du monde, nos peurs, nos désirs cachés et nos valeurs conditionnent notre rapport à l'information ». Une posture qui sera explicitée au cours de la rencontre de la Rotonde.