Cote d'Ivoire: Journée du retraité de la Police nationale - 53 anciens seront honorés

Hommage sera rendu aux pionniers de la Police nationale, samedi prochain, à l'École nationale de police, lors de la quatrième édition de la Journée du retraité de la Police nationale, activité phare de la Mutuelle des retraités de la Police nationale de Côte d'Ivoire (Murepro-Ci).

Cette journée est consacrée exclusivement aux anciens inspecteurs généraux et inspecteurs généraux adjoints, aux directeurs généraux et directeurs généraux adjoints. Seront également honorés le président fondateur de la Murepro-Ci, le commissaire Séahet Paul, ainsi que trois dames (Coulibaly Cécile, Blé Yao Alice et feue Kangah Henriette).

Elles ont servi avec abnégation comme secrétaire particulière du ministre de tutelle ou de directeurs généraux et « leur vie professionnelle se confond avec celle de la Police nationale », a indiqué ce vendredi 2 novembre, le premier vice-président de la Murepo-Ci, le général Lago Daléba Bernard, au cours d'un point de presse à Angré.

Ce sont 53 personnes qui seront, au cours de cette journée placée sous la présidence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, honorés.

La Journée du retraité de la police nationale, a expliqué le général Daléba qui était entouré de plusieurs membres du bureau de la mutuelle, se veut un moment de reconnaissance et de célébration des agents de police et leurs collaborateurs qui ont servi l'État et honoré leurs engagements à l'égard de celui-ci.

Créée en 2008 à l'initiative du commissaire Séahet Paul et du lieutenant Ballo Bi Gooré, la Murepro-Ci se veut un cadre de rencontres, d'entraide des retraités de la Police nationale et de défense de leurs intérêts. Au nombre de ses activités, l'on peut retenir l'organisation de voyages de découverte de la Côte d'Ivoire.

La première édition de sa journée du retraité, en 2015, a été un hommage aux anciens ministres qui ont en charge la Police nationale. La deuxième édition a été consacrée aux policiers ayant totalisé au moins 20 ans de vie de retraité. La troisième, l'année dernière, a consisté à découvrir les musées d'Abidjan et de Grand-Bassam.