Cote d'Ivoire: Eductour - Quand la Chine s'émerveille de l'hospitalité ivoirienne

Du 21 octobre au 1er novembre, 6 tour-operators et 5 journalistes en provenance de Beijing, ont exploré le pays profond à l'invitation de Côte d'ivoire Tourisme.

« Le tourisme, c'est l'émerveillement ; tant qu'il y a des compétences et des valeurs nourricières, il est essentiel de s'en approcher ». Cette maxime dont il se fait un leitmotiv, SEM. Jean-Marie Somet Santiero, directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, l'a mise en pratique en organisant un Eductour (voyage de familiarisation) au profit de 6 tour-operators chinois qu'accompagnaient 5 journalistes, du 21 octobre au 1er novembre.

En guise de restitution une rencontre B To B a été organisé avec les professionnels ivoiriens du secteur, le 31 octobre au siège de l'Office national de promotion de la destination ivoirienne (Côte d'Ivoire Tourisme), avec en prime, une audience au cabinet du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana.

Répartis sur deux circuits après Yamoussoukro et sa région, un groupe a pris la direction nord (Bouaké, Katiola, Korhogo), quand le second a exploré le cœur de la boucle du cacao (Issia, Soubré, San Pedro), ainsi que le littoral sud-ouest du pays. Mme Wang Di, de Beijing Tourism Group & Travel, la plus puissante agence de voyage de la capitale de l'Empire du milieu, a exprimé son émerveillement personnel, ainsi que celui de ses pairs.

Notamment par l'hospitalité naturelle, la chaleur humaine et la grande richesse culturelle de la Côte d'Ivoire. Bien plus, la plupart des touristes chinois avouent avoir été séduits par la diversité des paysages, ainsi que de la foultitude des offres et niches touristiques de la Côte d'Ivoire.

Traduisant leur émerveillement dans les faits et eu égard à des partenariats tissés avec des opérateurs ivoiriens, il est annoncé à Abidjan, en ce mois de novembre, de l'inauguration d'un nouveau circuit Abidjan/Beijing via Madagascar.

Toutes choses qui réjouissent le ministre Siandou Fofana. Et révèle, s'il en était besoin, des fruits des présences aux Foires et salons, en l'occurrence le Bite de la capitale chinoise depuis 5 ans, qui commencent à être récoltés, sous l'impulsion de Côte d'Ivoire Tourisme.