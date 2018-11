Algérie: RSF dénonce l'atteinte à la dignité et la violation du droit à la présomption d'innocence de trois journalistes

"Nous appelons au respect de la dignité et de la présomption d'innocence des journalistes, déclare Souhaieb Khayati, directeur du bureau de Tunis de RSF. Le traitement médiatique de cette affaire par Ennahar TV est contraire à l'article 56 de la constitution et aux conventions internationales ratifiées par l'Algérie.

Le directeur des sites Algérie Direct et Dzair Presse, Adlène Mellah, le rédacteur en chef et journaliste du site d'information Algérie Part, Abdou Semmar, et son collaborateur, Merouane Boudiab ont été interpellés les 22 et 23 octobre dernier puis inculpés de diffamation, outrage aux institutions et atteinte à la vie privée, avant d'être placés sous mandat de dépôt, le 25 octobre, jusqu'à l'ouverture de leur procès, prévue le 8 novembre prochain.

Reporters sans frontières (RSF) appelle au respect de la dignité et de la présomption d'innocence des journalistes Abdou Semmar, Merouane Boudiaf et Adlène Mellah, qui ont été placés sous mandat de dépôt après avoir été accusés de diffamation.

