Ile Maurice: Pourquoi Yerrigadoo était à une cérémonie de la NHDC?

«Embarrassante», elle l'est surtout quand on se remémore la présence controversée de nul autre que Gilles L'Entêté lui-même au comité central du MSM le 11 août, aux côtés de l'ASP Luchan, muté depuis du Passport and Immigration Office à la Special Support Unit. La NHDC est-elle donc un outil politique pour le MSM ?

C'est sans aucune gêne que Ravi Yerrigadoo, ex-Attorney General qui a dû démissionner pour avoir abusé de ses fonctions et aidé Husein Abdool Rahim, s'est affiché dans une cérémonie organisée par la National Housing Development Co. (NHDC), à Rivière-duRempart, cette semaine.

