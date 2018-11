Madagascar: Mahajanga I - Hausse de 11.96% du nombre des électeurs

Le nombre d'électeurs dans le district de Mahajanga I a augmenté de 11.96% pour l'élection présidentielle prévue le 7 novembre prochain, soit 108 682 électeurs. En 2017, la Commission électorale de district (CED) Mahajanga I avait recensé 96 967 électeurs.

Les cent soixante-dix bureaux de vote seront répartis dans la plupart des écoles publiques et privées de Mahajanga. Dimanche et lundi, la CED dispensera une formation à la Maison de la Culture de Mangarivotra sur l'utilisation du bulletin unique ainsi que les conditions de vote aux huit cent cinquante membres des bureaux de vote. Les membres de la structure d'appui et membres de la CED et le chef d'antenne prendront en main cette formation.

Par ailleurs, le matériel de vote pour les bureaux de vote est déjà arrivé au siège de la CED près du village touristique, ex-musée Akiba, depuis une semaine. Le cachet « X » spécial est la nouveauté et sera réservée aux illettrés. Les lampes-torches, l'encre indélébile, les isoloirs, et les urnes sont déjà classés et rangés au siège de la CED.

Les observateurs de l'Union africaine et de l'Union européenne sont déjà arrivés à Mahajanga depuis plus d'un mois. Ils ont déjà suivi les campagnes électorales des candidats venus dans la Cité des Fleurs.

« Nous sommes là pour suivre le processus électoral. Nous sommes deux observateurs à long terme, quatre autres observateurs à court terme vont aussi arriver prochainement. Nous allons former deux équipes dont l'une partira à Marovoay», a expliqué une observatrice de l'Union européenne.