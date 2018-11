Soudan: Le Soutien Rapide réussi à saisir des véhicules et les armes

Khartoum — Les Forces de Soutien Rapide (FSR) - positionnées entre les États du Kordofan du Nord, de l'Ouest et Darfour du Nord - ont pu saisir un certain nombre de véhicules et d'armes illégaux et de munitions ainsi que 53 motocycles et 5 000 pilules de drogue qui sont détruits.

Brigader Dr. Murtada Osman Abou Al-Gasim, porte-parole des (FSR) a déclaré lors d'une conférence de presse à Khartoum vendredi soir que troupe se propageait dans les axes de Magror, Jabaruna, Al-Hamra, Mazroub et banlieue de Sudri, soulignant que les forces de FSR ont pu régler un conflit entre deux groupes dans la région d'Um Badir, et d'arrêter onze personnes recherchées par la police, tout en restituant un certain nombre de bétail volé et d'y arrêter les accusés.

Le brigadier Murtada a renouvelé l'engagement des FSR à étendre le pouvoir de l'État et la primauté du droit à l'ensemble du pays afin de maintenir sa stabilité.