Maroc: Lancement des travaux de la Tour Mohammed VI, plus haute tour d'Afrique

Cet investissement de 357 millions d'euros entre dans l'optique internationale du Maroc qui se positionne sur le continent et qui veut que Rabat et Casablanca deviennent de grandes métropoles africaines.

Et ce n'est pas un hasard si ce projet est financé par la BMCE Bank du milliardaire marocain Othman Benjelloun, dont la Bank of Africa accompagne les investissements des entreprises en Afrique (Voir ci-dessous la vidéo de présentation du projet).

Bureaux, résidences et hôtels vont occuper la « Tour Mohammed VI » qui va dépasser les deux gratte-ciel marocains de Rabat et Casablanca.

