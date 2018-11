Afrique: Finale Ligue des champions - Avantage Al Ahly devant l'Espérance

En finale aller de la Ligue des champions de la CAF, Al Ahly a pris l'avantage sur l'Espérance de Tunis en s'imposant 3-1 vendredi à Alexandrie au stade Borg Al Arab. Dans un match marqué par de nombreuses décisions arbitrales contestables.

La première intervient à la 30è. Walid Azarou tombe dans la surface de réparation. L'arbitre désigne le point de penalty. Il est rappelé par la VAR et revient confirmer sa première décision. Walid Soliman ne tremble pas au moment de transformer son tir. 1-0 à la pause.

Au retour des vestiaires, les Sang et Or poussent mais vont encaisser un second but. Sur un centre de Soliman, Amr El Sulaya trompe Ben Cherifia. Derrière, l'Espérance va également obtenir un penalty litigieux. Cette fois, Abid Charef ne fait pas appel à la VAR. Youcef Belaili transforme le tir.

Mais le match est loin d'être terminé. Al Ahly reprend le contrôle du match et va obtenir un second penalty après un accrochage entre défenseur et attaquant. L'arbitre algérien accorde un penalty confirmé par la VAR. Soliman une nouvelle fois, transforme le tir et s'offre un doublé.

Al Ahly s'impose 3-1 et met une main sur son 9è sacre continental. Mais l'Espérance de Tunis n'a surement pas encore dit son dernier mot. Match retour le 9 novembre à Radès.