Madagascar: Présidentielle - Des candidats aux moyens très inégaux

Ce candidat, qui se présente pour la première fois, affirme avoir un budget d'un million de dollars. Rien par rapport aux gros candidats, qui selon la société civile, dépenseraient plusieurs dizaines de millions de dollars. La loi ne prévoit pas le plafonnement des budgets de campagne ni l'obligation de divulguer ses finances et leur provenance avant l'élection. Et après le scrutin, déplore la société civile, il est trop tard.

Des moyens financiers, mais aussi matériels, ajoute un de ses soutiens, ami de la famille, qui ne souhaite pas donner son nom. « Moi, je le soutiens, car c'est un type clean et il n'a pas de casseroles, explique-t-il. C'est difficile de faire campagne, on a des problèmes pour la couverture du pays. »

Le problème c'est qu'on ne voit pas les sources de financement qu'ils ont alors que ce sont des ex-présidents. Ils utilisent des hélicoptères alors que nous on ne peut pas visiter tout Madagascar. C'était des citoyens lambda avant d'arriver au pouvoir. Mais à l'issue de leur mandat, ils ont tout. Il y a une corruption pas possible ! »

Il est 9h du matin et le candidat numéro 11, Ny Rado Rafalimanana, se prépare à sillonner la ville. Une dizaine de minibus, une centaine de volontaires des quartiers pauvres s'apprêtent à distribuer des prospectus et affiches dans différents quartiers de la capitale.

Midi. L'heure du journal sur la chaîne Viva, la télévision du candidat Andry Rajoelina. Celle-ci diffuse 24h sur 24 et emploie plus d'une centaine de salariés. En ouverture de journal, un sujet sur le programme économique du candidat Rajoelina. Mais Viva n'est pas une chaîne de propagande, se défend sa directrice Rinah Rakotomanga.

