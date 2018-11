Mali: "Couleurs et douleurs du silence" d'Albakaye Ousmane Kounta

Né en 1935 au Mali, l' écrivain embrasse presque tous les genres favorables à la culture de l'oralité. Dans son roman publié aux éditions Tombouctou, il traduit l'écho du silence qui couve les peines des habitants du Sahara.

Ouvrage au style particulier, écrit en prose et en vers, il peint le merveilleux, le fantastique qui sont l'expression de l'attachement d'un peuple aux forces surnaturelles. Celles-ci mettent en confiance le protagoniste et tous ceux qui l'entourent et voient en lui un héros.

"Couleurs et douleurs du silence" est un roman qui raconte sublimement sur deux cent quarante-six pages le parcours d'un jeune garçon, Talfi, qui rêve d'une vie de caravanier, de négociant de sel dans le Sahara. Mais avant tout, il doit affronter les études comme le désirent ses parents. D'où son premier voyage à destination de Bamako, la ville capitale aux réalités bien différentes de celles de sa terre natale.

Titulaire d'un CAP, obtenu au bout de deux années de formation, il rentre dans son Tombouctou natal, dans l'espoir de retrouver Tondi, sa chamelle, née le même jour que lui, avant d'entamer une longue aventure qui déterminera l'homme qu'il deviendra.

Le roman est aussi le récit lyrique et épique d'un peuple qui doit sa survie aux chameaux et aux autres espèces animales. Celles-ci, dans ces régions arides et désertes, sont au cœur des grandes activités productives, le commerce et l'agriculture.

Cette considération de ces espèces va plus loin dans leur rapport, aboutissant à leur nomination. Tondi, Zrif, Zraf sont des noms attribués aux chameaux. La faune est l'une des voisines immédiates de l'homme. De là, s'impose à ce dernier le souci d'en prendre soin.

Voici un extrait de ce texte : « La caravane coule et recoule/Sur le dos des dunes... / Elle va le jour/ Battant la mesure/Elle va la nuit/Par le flux des tempêtes/Sans étoiles sans boussole/Et son corps vague/Vogue sur le dos des dunes » (p.110).