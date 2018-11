Algérie: 23e SILA - La citoyenneté et l'acceptation de l'Autre comme fondement du vivre-ensemble

Reporters sans frontières (RSF) appelle au respect de la dignité et de la présomption d'innocence… Plus »

Le SILA 2018 se poursuit jusqu'au 10 novembre avec un programme de rencontres et de conférences thématiques liées au livre et à l'édition.

Il a, a contrario, regretté la situation dans les pays arabes, déchirés par la discorde et les guerres alimentées, selon ses propos, par la "lutte pour le pouvoir", une réalité qui peut être dépassée en favorisant la "culture de la cohabitation pacifique, de la citoyenneté et de la diversité", a-t-il plaidé.

L'Assemblée générale de l'ONU a fixé la date du 16 mai pour célébrer chaque année la Journée internationale du vivre-ensemble en paix. L'initiative, qui revient à l'Association internationale soufie-Alawiya et a été parrainée par l'Algérie, vise à promouvoir le paix et la tolérance dans le monde.

Le guide spirituel de la confrérie soufie Alawiya en Algérie, Khaled Bentounès, a plaidé de nouveau vendredi à Alger pour le vivre-ensemble fondé sur la citoyenneté, l'acceptation de l'Autre et la diversité, des valeurs à même de réconcilier l'humanité et de favoriser un monde en paix.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.