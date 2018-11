Madagascar: Marc Ravalomanana - En super favori à Antsirabe

Une occasion pour lui de constater de visu les réalités que vivent les populations des régions d'Itasy et de Bongolava. Deux régions où le nombre d'électeurs s'avère non négligeable et où l'on a enregistré durant les dernières élections des taux de participation très élevés. L'insécurité, le mauvais état de routes et le problème lié à la scolarisation des enfants ont été maintes fois évoqués au cours de ses déplacements de propagande.

