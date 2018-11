Afrique: Conférence économique africaine - Les solutions innovantes aux obstacles à l'intégration régionale et continentale de l'Afrique au menu

La Conférence économique africaine (AEC) 2018 se tiendra du 3 au 5 décembre 2018 à l'hôtel Kigali Marriott, avenue KN 3, district de Nyarugenge, à Kigali, au Rwanda, sur le thème : Intégration régionale et continentale pour le développement de l'Afrique.

Organisée conjointement par la Banque africaine de développement, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (UNECA) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la conférence, offrira aux chercheurs, aux décideurs politiques et aux praticiens du développement, une opportunité unique de débattre et d'acquérir des connaissances sur les solutions d'intégration continentale.

Les discussions porteront sur les solutions novatrices aux obstacles à l'intégration régionale et continentale de l'Afrique.

L'objectif principal de l'édition 2018 est de promouvoir la gestion des connaissances en tant que moteur important du dialogue sur les politiques, qui favorise l'échange d'idées et la réflexion novatrice parmi les chercheurs, les praticiens du développement et les décideurs. La conférence offrira aux jeunes chercheurs africains, aux Africains de la diaspora et aux organisations régionales et sous régionales, la possibilité de diffuser les résultats de leurs recherches et de partager des informations avec les décideurs africains sur le travail qu'ils accomplissent dans la région.

La Conférence économique africaine de 2017 s'est tenue à Addis-Abeba (Ethiopie) du 4 au 6 décembre, et a mis l'accent sur la manière dont les pays africains pourraient réaliser une transformation structurelle grâce à la gouvernance. Environ 400 participants étaient présents à cette rencontre.