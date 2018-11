Algérie: Ghardaïa - Lancement d'une étude d'aménagement et de développement de la région d'El Menea

Ghardaia — Une étude d'aménagement et de développement de la wilaya déléguée d'El Menea (270 km au sud de Ghardaïa) vient d'être lancée pour permettre à cette région de devenir une zone à forte attractivité à travers la mobilisation de toutes ses potentialités, ont indiqué samedi à l'APS des responsables de la wilaya de Ghardaïa.

Initiée par le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'Aménagement du territoire (MICAT), ce plan d'aménagement confié au Centre national d'études et d'analyses pour la population et le développement (CNEAPD) pour un coût de plus de 14 millions dinars, est dans sa phase d'esquisse, a précisé le secrétaire général de la wilaya, Boualem Amrani.

"Ce plan d'aménagement ambitionne la mise en relief du rôle primordial des oasis dans l'aménagement du territoire et le développement durable de la wilaya délégué d'El Menea et devrait permettre la mobilisation des potentialités de cette région qui dispose d'un potentiel inépuisé dans les domaines agricole et touristique et une infrastructure routière et aéroportuaire" (Amrani)

"Cette étude d'aménagement vise à maîtriser le développement des zones urbaines de la région, à garantir une urbanisation selon une vision rationnelle en respectant l'environnement, créer un équilibre entre les différentes utilisations du terrain et apporter un appui aux projets économiques d'investissement, permettant la création des opportunités d'emplois", a-t-il détaillé.

Ce document fixera les orientations fondamentales à moyen et long termes du développement durable du territoire de cette wilaya déléguée à vocation agricole et définira les principaux objectifs concernant le développement des zones urbaines, périurbaines et rurales selon une approche inclusive et participative en faisant intervenir les différents partenaires locaux notamment la société civile, a ajouté ce responsable.

Elaboré selon une stratégie concertée de développement avec les acteurs locaux, cette étude établira en premier lieu, un diagnostic global sur les dysfonctionnements d'ordre économique, social et environnemental et sur les potentialités à valoriser en termes de ressources naturelles, économiques et humaines.

Sur la base de ce diagnostic, l'étude aura à identifier un ensemble d'espaces de projets destinés à asseoir les conditions de développement durable de cette région érigé en 2015 en wilaya déléguée.

Ce plan d'aménagement et de développement de la wilaya déléguée d'El Menea devra permettre à cette région de devenir une zone à forte attractivité à travers la mobilisation de toutes ses potentialités avec la conjugaison des efforts de tous les acteurs locaux, selon le SG de la wilaya.

Pour cela, la région d'El Menea est plus que jamais appelée à mettre en place des synergies et des polarités entre ses territoires particulièrement dans le domaine de l'agriculture, du tourisme et des infrastructures afin d'atteindre le développement durable harmonieux.