Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - « J'ai besoin de votre soutien et de votre confiance »

Ainsi, sur cette lancée, le candidat Hery Rajaonarimampianina a promis la continuité de ces efforts de développement, tout en rappelant qu'il est un homme de parole et d'action et qu'en cette vertu et contrairement aux autres candidats, ne formule jamais de vaines promesses dans le seul but de briguer le siège de Chef d'Etat. « Ma propre vision porte sur le développement durable et pérenne, telle est la priorité de mes priorités.

Ainsi, les populations ont démontré que les réalisations de Hery Rajaonarimampianina dans leurs localités, en termes d'infrastructures et d'actions diverses, ont abouti à l'amélioration des conditions de vie de tous les villageois et à booster l'économie malgache. Il en est ainsi de la multiplication des superficies cultivables par la construction de nombreux barrages hydro-agricoles, entre autre.

La plupart a été déjà été achevée et d'autres sont entamées. C'est ensemble que nous les continuerons. Si vous en êtes convaincus, je suis déterminé à les poursuivre avec vous. J'ai besoin de votre soutien, de votre confiance, ensemble nous combattrons tous les maux du pays et nous le redresserons. »

Si vous en êtes convaincus, je suis déterminé à les poursuivre avec vous». Parmi les infrastructures prioritaires à mettre en place dans le district de Soanierana-Ivongo, Hery Rajaonarimampianina a annoncé la construction et la réhabilitation des ponts et passerelles, ainsi que le bitumage de la RN5.

