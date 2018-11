Algérie: Tissemsilt - Les associations multiplient leurs actions de solidarité et de bienfaisance

Tissemsilt — Les actions de solidarité concrétisées durant les années 2017 et 2018 dans la wilaya de Tissemsilt ont été marquées par une forte implication des associations de bienfaisance en vue de semer la joie chez des familles nécessiteuses et les enfants orphelins.

La Direction locale de l'action sociale et de solidarité (DAS) a relevé une forte activité de plusieurs associations activant dans la wilaya dont le commissariat de wilaya des Scouts musulmans algériens (SMA), le bureau de wilaya de l'association "Kafil El Yatim", les associations "Mafatih El Kheir", "El Fadjr" d'aide aux personnes cancéreuses et ce, dans un élan de solidarité envers des familles nécessiteuses, les enfants orphelins et les personnes malades des 22 communs de la wilaya.

Les associations précitées ont contribué à la réalisation de plus de 40 actions de solidarité en 2017 et 2018, notamment durant le mois sacré du ramadhan, la rentrée sociale, la saison d'hiver et les fêtes religieuses et nationales.

Plus de 12.000 personnes nécessiteuses ont bénéficié de ces actions, en plus des malades et des orphelins surtout ceux des régions éloignées et déshéritées à l'instar de Bordj Emir Abdelkader, Youssoufia, El Malaab, Larbaa et Sidi L'Antri.

L'action caritative et le bénévolat ont constitué les principales initiatives du commissariat des SMA, dans le cadre de ses programmes annuels reflétant le rôle assumé par cette organisation humanitaire bénévole pour la prise en charge sociale, sanitaire et psychologique des couches démunies de la wilaya.

Ce commissariat a initié les deux années ( 2017 et 2018) quelque 20 actions de solidarité dont la distribution de repas aux nécessiteux, aux personnes de passage dans la wilaya et aux sans-abris durant le mois sacré du ramadhan, la distribution de tenues vestimentaires à l'occasion de l'Aïd El Fitr au profit de 1.000 enfants orphelins et plus de 100 moutons de l'Aïd El Adha aux familles pauvres des régions reculées.

Des actions de don du sang ont été lancées au profit des malades chroniques, des victimes des accidents de la circulation. Comme il a été procédé à la distribution de vêtements chauds, de couvertures et des kits alimentaires aux nécessiteux de la wilaya durant la période hivernale, selon le commissaire des SMA Abdelkader Guerroudj.

Ce même commissariat a organisé durant cette période des campagnes de collecte de médicaments en faveur des malades, des vêtements usés et des fournitures scolaires au profit des enfants orphelins, outre l'organisation d'activités artistiques et psychologiques en destination des enfants handicapés des centres psychopédagogiques de la wilaya.

Par ailleurs, le bureau de wilaya de l'association nationale « Kafil El Yatim » a initié, en cette même période, plusieurs activités de bienfaisance et caritatives dont la distribution de kits alimentaires, des couvertures, des vêtements chauds pour 2.000 familles, veuves et enfants orphelins en plus de 3.000 trousseaux scolaires, selon son président Lakhdar Benia.

Sur tous les fronts de la solidarité

L'action de bénévolat a été également menée par le comité de wilaya du Croissant rouge algérien durant ces deux années avec un riche programme notamment le lancement de caravanes de solidarité transportant des aides alimentaires, des médicaments et vêtements.

Ces caravanes ont touché quelque 500 familles résidant dans les communes déshéritées dont Sidi Abed, Béni Lahcen, Maassim, Sidi Boutechent, Béni Chaib, Sidi Lantri, selon le chef de ce comité, Abderrahmane Ganit.

Le comité a également procédé à la collecte de plus de 400 poches de sang suite aux actions de dons organisées en collaboration avec les centres de transfusion sanguine des hôpitaux de la wilaya et la direction de la santé.

La même association a initié des activités de bienfaisance durant le mois sacré du ramadhan dont la distribution de plus de 4.000 repas, la circoncision de 500 enfants nécessiteux et la remise de colis alimentaires à 1.800 familles pauvres de la wilaya.

Pour sa part, l'association de wilaya "Chabab el kheir" a contribué à organiser plusieurs actions de solidarité, durant la même période, notamment l'ouverture d'un restaurant au cours du ramadhan permettant de servir plus de 5.000 repas.

La même association a également organisé une caravane caritative de collecte de produits alimentaires, de vêtements et de couvertures, distribués à quelque ciblé 800 familles nécessiteuses, rappelle son président, Mohamed Guebbaz.

Dans le domaine de la prise en charge sanitaire et psychologique des malades, l'association de wilaya "El Fadjr" d'aide aux personnes cancéreuses a initié des actions de dépistage précoce du cancer du sein en faveur des femmes rurales outre la réouverture de la maison de bienfaisance de prise en charge et d'hébergement des malades chroniques.

Elle a également initié l'organisation de journées d'étude et des campagnes de sensibilisation et de prévention de cette maladie, selon le SG de l'association Mohammed Halim Kara.

Par ailleurs, la Direction locale de l'action sociale a souligné que les actions initiées par ces associations caritatives de la wilaya, ces deux années, ont été intenses et variées reflétant l'attention particulière que porte le mouvement associatif aux milieux défavorisés.

La DAS recense 32 associations à caractère social et humanitaire activant dans la wilaya de Tissemsilt, rappelle-t-on.