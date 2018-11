Madagascar: Toliara - Renforcement de capacité du staff régional du MEP

Une mise à jour nécessaire après trois ans d'activités dans le service du ministère de l'Economie et du Plan. « C'est beaucoup plus intéressant que la dernière fois en 2015, avoue une participante. Cette fois-ci, la formation touche plusieurs volets qui complètent le savoir-faire d'un agent du MEP ».

En effet, six grands thèmes ont été développés du 24 au 26 Octobre au Moringa (Toliara) par les directeurs Picot Ranaivoson, GelaseJaosolo et Serzhino Biharisoa, à savoir, les marchés publics, la gestion des Finances Publiques.

Ont été abordés aussi, l'incontournable problème de la Bonne Gouvernance, la nouvelle Gestion Publique, les Ressources Humaines et enfin, la planification et suivi-évaluation, suivant l'approche des gestions axées sur les résultats. Très souvent, les constructions d'infrastructures publiques sont rarement suivies de contrôle, c'est ce que cet atelier tente de combler.

Pourquoi une formation ? La gestion de la chose publique ne correspond plus à la réalité des citoyens. Se tournant vers ses collaborateurs, le ministre Marcel Napetoke a été ferme pour les Directeurs Régionaux (DREP) qui ont tardé à faire parvenir au MEP, leurs rapports annuels 2017. « Négligence inacceptable », a-t-il martelé.

Un grand fossé s'est creusé entre le fonctionnaire et le contribuable. Le Ministère de l'Economie et du Plan tente de rapprocher les deux entités pour une meilleure entente et une bonne cohésion. A l'issue des ateliers, les participants auront toutes les compétences requises, pour venir en aide les Collectivités Techniques de Développement (CTD), mais aussi dresser correctement le Plan Communal de Développement (PCD) de leur localité.

Le MEP disposera au niveau excentrique, des agents responsables, compétents et motivés. Le nouvel agent formé respectera le code de déontologie de l'administration et de la bonne conduite, pour mieux servir l'Etat qui l'emploie, et une bonne redevabilité envers la population.