Algérie: Temmar expose à Londres la formule LPP pour la communauté nationale à l'étranger

Le ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar, a présenté à Londres le programme de Logement promotionnel public (LPP) destiné à la communauté nationale à l'étranger.

Au cours d'une rencontre organisée jeudi par l'Ambassadeur d'Algérie, Amar Abba, au siège de l'Ambassade et à laquelle a pris part la Consule d'Algérie, Kenza Benali, le ministre a, d'abord, tenu à préciser qu'il ne s'agissait pas d'une opération mercantile ou commerciale mais d'une promesse du Président Bouteflika aux Algériens de la diaspora que le gouvernement s'attelle à concrétiser.

Un court métrage expliquant la formule LPP a été projeté avant que le Ministre ne présente l'ensemble des aspects liés à cette dernière, notamment la procédure administrative, qui a été réduite à une simple demande, et les mécanismes d'accueil et de communication mis en place pour la réussite de cette opération lancée en collaboration avec le Ministère des Affaires Etrangères.

"Plus de 17.000 demandes émanant de ressortissants algériens établis dans différentes régions du monde ont été déjà enregistrées dont 790 au Royaume-Uni", a précisé M. Temmar qui a souligné que près de 7000 souscripteurs ont déjà choisi leurs sites.

Le Ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville a enfin, indiqué qu'il avait effectué une tournée dans plusieurs pays dont la France et la région du Golfe, pour rencontrer les membres de la communauté nationale, écouter directement leurs doléances et leur donner les éclaircissements nécessaires, ajoutant qu'il comptait multiplier ces rencontres afin de recenser et cerner toutes les préoccupations de nos concitoyens à ce sujet.

Le débat qui a suivi l'exposé du Ministre a montré l'engouement des Algériens vivant à l'étranger pour cette offre qui leur ouvre la possibilité d'acquérir un logement et de garder le lien avec la mère patrie. Durant plus de deux heures, le dialogue qui s'est instauré entre M. Temmar et les ressortissants a touché à diverses questions liées à l'opération, notamment la procédure, les délais de réalisation, le financement, les aspects esthétiques et architecturaux.

Concernant les spécificités des logements à réaliser dans le cadre de cette formule, le Ministre de l'Habitat a précisé que les besoins de la catégorie des handicapés seront largement pris en compte.

Le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville effectue une visite en Grande-Bretagne, pour participer, en tant qu'invité d'honneur, à la célébration, le 31 octobre, de la Journée mondiale des Villes, décidée par l'ONU, dont l'évènement principal s'est tenu cette année à Liverpool.