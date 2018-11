Algérie: Salon des Arts plastiques à Ouargla - Pour "un véritable" marché de l'art

Les participants au 5ème salon national des arts plastiques qui a pris fin vendredi à Ouargla ont plaidé pour mettre en place un "véritable" marché de l'art en Algérie.

La promotion de marché de l'art revêt une importance capitale pour répondre aux aspirations du milieu artistique à travers la valorisation et la rentabilité du travail créatif, a-t-on souligné au terme de cette manifestation culturelle organisée, durant trois jours (31 octobre -2 novembre) à la maison de culture Moufdi Zakaria.

"Le marché de l'art est à l'état embryonnaire chez nous", a affirmé l'artiste Abdelouaheb Selka, peintre et sculpteur (Oran), ajoutant que "l'implication de tous les acteurs concernés s'avère indispensable pour développer cette activité".

L'artiste Selka, a salué les efforts menés, dans ce sillage, par le ministère de la culture notamment à travers l'organisation de l'événement "Printemps des Arts", une exposition vente dédiée essentiellement aux artistes peintres et sculpteurs, signalant qu'il reste beaucoup à faire dans le but de créer un véritable marché spécial art.

Pour sa part, Lamine Mizab peintre de la wilaya de Tébessa spécialisé dans l'art abstrait à mis l'accent sur la nécessité de développer le marché artistique permettant aux artistes de faire connaître leurs œuvres et les présenter à la vente.

Placé sous le signe "Plume Novembriste pour la liberté et la paix", le 5ème Salon national des arts plastiques à Ouargla a été une opportunité pour échanger les expériences et le savoir-faire entre les artistes venus de différentes wilayas du pays,exposant environ 80 œuvres artistiques, de tableaux, aquarelles, coloriage gouache, calligraphie, miniatures et sculpture notamment.

Initié dans le cadre des festivités célébrant le 64ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération nationale du 1 novembre 1954, ce rendez-vous culturel à pour objectif d'exposer des œuvres représentant diverses écoles et tendances artistiques, offrir un espace de rencontre et de communication au profit des artistes et créateurs participants et encourager les nouvelles générations artistiques à exprimer leurs talents dans cet art, selon les organisateurs.