Madagascar: Andry Rajoelina - « Faradoboka » pour le bâtisseur du Coliseum

La potentielle Première Dame en sait quelque chose pour avoir constaté de visu « la pauvreté et les difficultés vécues au quotidien par les Malgaches ». Elle a effectivement accompagné tout au long de la campagne électorale le « Tanora malaGasy Vonona » qui est attendu aujourd'hui à 11 heures à Antsonjombe, après avoir été hier à Vohémar, Sambava et Antalaha où le fondateur de l'IEM entend bâtir beaucoup de projets « manara-penitra ». A en juger par la population venue nombreuse à chaque arrêt du TGV, force est d'admettre que « ça va » pour le candidat numéro 13 dans le SAVA.

« Il est entré très jeune dans le monde du travail », a-t-elle rapporté. Avant de raconter sur un ton très digne que « l'amélioration des conditions de vie des Malgaches et le développement de Madagascar sont le souci permanent d'Andry Rajoelina, au point d'en parler encore au lit. Quatre ans durant, il a visité plusieurs pays et rencontré beaucoup de personnalités et experts pour élaborer l'IEM».

Souci permanent. Quoiqu'il en soit, le Coliseum d'Antsonjombe illustre davantage le caractère de « bâtisseur » d'Andry Rajoelina. « Il aime travailler et bâtir. C'est un perfectionniste », a confié son épouse, lors d'un témoignage émouvant et édifiant sur sa candidature jeudi dernier au CCI Ivato.

Lors de la présentation de ses projets et « velirano » au CCI Ivato avant-hier, le candidat numéro 13 a fait remarquer qu'il est « un bâtisseur ». Il en veut pour preuve l'Hôtel de Ville de Tana qu'aucun des présidents et maires qui se sont succédé, n'a pu ni voulu reconstruire. Contrairement à Andry Rajoelina qui en avait pris l'... Initiative en 2008.

