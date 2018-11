Madagascar: La nouvelle route Tsarasaotra Ivato enfin ouverte à la circulation

Fini l'énorme bouchon qu'endurent quotidiennement les automobilistes utilisant l'axe Antananarivo Ivato par la route Digue. Une autre alternative est désormais disponible avec l'ouverture au public depuis hier de la nouvelle route reliant Tsarasaotra à Ivato.

Aubaine

En fait, ce projet a été lancé en février 2016. Mais pour des raisons d'ordre technique le chantier a été arrêté en octobre 2016. En juin 2018, le nouveau ministre des Travaux Publics et des Infrastructures, Ulrich Andriantiana a pris la décision de faire reprendre les travaux.

Cinq mois, plus tard, le ministère et l'entreprise chinoise de travaux publics CHEC ont réussi le défi de boucler les travaux en fin octobre. Une aubaine en tout cas pour les usagers de la route.

En effet, cette voie rapide de 11 km de longueur et de 12 mètres de largeur permet de faire le trajet Tsarasaotra - Ivato en moins de 10 minutes si la circulation est fluide. D'un montant d'un peu moins de 185 milliards d'ariary, cette nouvelle route est financée par l'Etat malgache sur un prêt concessionnel d'Exim Bank of China, à travers la coopération chinoise.

Elle est réalisée par la société chinoise de travaux publics, la China Harbour Engineering Company (CHEC), et répond aux normes internationales en vigueur. Figurant parmi les projets présidentiels réalisés par le ministère des Travaux Publics et des Infrastructures, constitue une étape de plus vers la modernisation de la capitale.

Sa fonction essentielle est d'optimiser le réseau routier de la Ville des Milles qui s'étend de plus en plus vers les périphéries. Elle permet bien évidemment de décongestionner la circulation et d'augmenter ainsi le trafic routier entre l'aéroport international d'Ivato et le centre-ville. Avec ce que cela suppose de contribution au développement du tourisme.

Limitation de vitesse

Une extrême prudence s'impose quand même dans l'utilisation de cette nouvelle route dans la mesure où les automobilistes ont tendance à rouler très vite.

C'est pour cette raison d'ailleurs que, des mesures sont prises pour éviter les accidents. La vitesse maximum y est limitée à 60 km/h et des éléments des forces de l'ordre veilleront quotidiennement à l'application de cette limitation de vitesse. Il est, par ailleurs interdit d'emprunter les artères adjacentes.

Enfin la route est fermée de 21 heures à 5 heures du matin pour éviter que les amateurs de pointe nocturne l'utilisent. Sur ce point d'ailleurs, des ralentisseurs de vitesse seront installés d'ici peu.

A noter que le Chef d'Etat par intérim Rivo Rakotovao a assisté à la cérémonie de réception des infrastructures en présence de l'Ambassadeur de Chine SEMme Yang Xiaorong, et de deux membres du gouvernement : le ministre de tutelle Ulrich Andriantiana et le ministre de l'Energie Lantoniaina Rasoloelison.

Les autorités ont également procédé à la visite du chantier du nouveau camp du RFI à Ivato. Faut-il en effet rappeler que le camp actuel de ce régiment sera transféré puisque son emplacement servira à la construction de parking du nouveau terminal de l'aéroport international d'Ivato. Un autre projet présidentiel dont les travaux avancent à grand pas.

Le parking qui sera construit à la place du camp RFI, aura une capacité de 1000 voitures. En ce qui concerne le nouveau terminal, l'inauguration est prévue courant juin 2019.