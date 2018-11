Madagascar: Plaza Ampefiloha - Talent show, une ambiance de fête

Le rnb et le soul au menu. Pour exposer leurs voix, les jeunes ont choisi ces deux rythmes. Les chansons de Ben l'Oncle Soul, d'Adèle sont interprétées par bon nombre des participants. Ces rythmes persistent et traversent les époques.

Le concours chant est remporté par Aina. Plein d'énergie, et de confiance, le groupe Starways a gagné facilement le trophée dans la catégorie danse. Le prix de meilleure comédie musicale est décerné au groupe d'Antaninarenina. La jolie Fitia et le beau Njava sont élus miss et Mister de talent Show.

C'est une occasion de montrer le talent des jeunes. D'autant plus que Mario est un étudiant de GSI, il faut que cet établissement qui a formé des étudiants depuis quinze ans, lance une nouvelle génération d'artistes. Le gagnant de ce concours sera produit par GSI et aura une opportunité de faire un album. C'est un grand cadeau de la part de cette université.

